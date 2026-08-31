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Минкультуры подвело итоги «Ночи кино»

Автор: БК

31 августа 2026

Всего мероприятие посетило 810 тысяч человек

Министр культуры Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале, что одиннадцатая «Ночь кино» побила рекорд по странам-участникам – акция прошла в 89 регионах России, а также в 64 зарубежных странах, включая СНГ, БРИКС, Азию, Европу, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку.

В этом году к «Ночи кино» впервые присоединились 30 государств. Среди них – Австралия и Новая Зеландия. Еще одним рекордом стало количество площадок (5200). При этом, количество зрителей оказалось слегка меньше, чем в 2025 году – 810 тысяч человек.

В программу показов акции вошли военные драмы АНГЕЛЫ ЛАДОГИ и МАЛЫШ, а также семейные ленты БУРАТИНО и ЧЕБУРАШКА 2.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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