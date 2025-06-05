Blumhouse ведет переговоры по покупке прав на «Пилу»

Оставшиеся 50% франшизы будут принадлежать Lionsgate

Не исключено, что студия Blumhouse может положить в свою копилку еще одну франшизу – по сообщению Deadline, она планирует выкупить часть прав на хоррор-серию ПИЛА.

Инсайдеры утверждают, что речь идет о правах, которые принадлежат компании Twisted Pictures. Оставшимися 50% франшизы владеет Lionsgate, которая занималась дистрибуцией серии с момента выхода первого фильма в 2004 году – ожидается, что студия будет сотрудничать с Blumhouse в качестве партнера.

Если переговоры завершатся успехом, то ПИЛА частично вернется в руки одного из ее создателей Джеймса Вана, придумавшего проект вместе с Ли Уоннеллом и поставившего дебютную ленту саги о Джоне Крамере. Напомним, что Blumhouse под руководством Джейсона Блума объединилась с продюсерской компанией Вана Atomic Monster в начале января прошлого года.

Тем не менее, источники подчеркивают, что Blumhouse и Twisted начали переговоры по покупке прав на франшизу еще в 2024 году, но в начале этого года они приостановились – камнем преткновения оказалась сумма сделки.

Фото: кадр из фильма ПИЛА 10