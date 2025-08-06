top banner

Продолжение «Страстей Христовых» разделят на два фильма

Автор: Илья Кувшинов

6 августа 2025

Съемки картины Мэла Гибсона должны начаться в Риме в сентябре

Lionsgate объявила о том, что продолжение СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ будет разделено на две части, каждая из которых дебютирует в американском прокате в церковный праздник.

Первый фильм появится на экранах 26 марта 2027 года в Страстную пятницу, а второй – через 40 дней, 6 мая 2027 года в праздник Вознесения Господня. Отмечается, что на данный момент на эти даты заявлены только безымянный фильм Warner Bros. и экранизация видеоигры ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЬДЕ.

Съемки ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА должны начаться в Риме в сентябре. Режиссером картины вновь выступит Мэл Гибсон, а главную роль исполнит Джеймс Кэвизел.

Напомним, что оригинальная лента 2004 года, рассказывающая о последних 12 часах жизни Иисуса Христа, до прошлого года оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю кинопроката в США. Проект с бюджетом в $30 млн смог заработать более $610 млн в мировом прокате и был удостоен трех номинаций на премию «Оскар».

Фото: кадр из фильма СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»
Подробнее
KION рассказал о новинках августа
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программу
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Одно целое» стартует на уровне «Субстанции»
Подробнее
В Москве состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое»
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
В Москве прошла премьера комедийного сериала «Три сестры»
Подробнее

Новости по теме

Legendary может приобрести Lionsgate Studios
Подробнее
Blumhouse финализировала сделку по покупке прав на «Пилу»
Подробнее
Lionsgate изучает возможности продажи стриминга Starz
Подробнее
Lionsgate и Neon провели презентации на конвенте CinemaCon-2022
Подробнее
На видеосервисе Starz наблюдается отток подписчиков
Подробнее