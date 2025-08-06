Продолжение «Страстей Христовых» разделят на два фильма

Съемки картины Мэла Гибсона должны начаться в Риме в сентябре

Lionsgate объявила о том, что продолжение СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ будет разделено на две части, каждая из которых дебютирует в американском прокате в церковный праздник.

Первый фильм появится на экранах 26 марта 2027 года в Страстную пятницу, а второй – через 40 дней, 6 мая 2027 года в праздник Вознесения Господня. Отмечается, что на данный момент на эти даты заявлены только безымянный фильм Warner Bros. и экранизация видеоигры ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЬДЕ.

Съемки ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА должны начаться в Риме в сентябре. Режиссером картины вновь выступит Мэл Гибсон, а главную роль исполнит Джеймс Кэвизел.

Напомним, что оригинальная лента 2004 года, рассказывающая о последних 12 часах жизни Иисуса Христа, до прошлого года оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю кинопроката в США. Проект с бюджетом в $30 млн смог заработать более $610 млн в мировом прокате и был удостоен трех номинаций на премию «Оскар».

Фото: кадр из фильма СТРАСТИ ХРИСТОВЫ