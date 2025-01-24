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Создатели байопика о Майкле Джексоне вынуждены переснимать фильм из-за юридических проблем

Автор: Илья Кувшинов

24 января 2025

Релиз картины в США намечен на 3 октября

Журналист Puck Мэтт Беллони утверждает, что у грядущего байопика МАЙКЛ от Антуана Фукуа серьезные проблемы – создателям ленты придется полностью переработать уже отснятый третий акт проекта из-за юридических несостыковок.

По информации издания, сценарий картины начинается и заканчивается в 1993 году, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения в предполагаемом сексуальном насилии над 13-летним Джорданом Чендлером. В рукописи за авторством Джона Логана король поп-музыки изображен наивной жертвой жадных до денег людей, чьи необоснованные заявления заставляют музыканта терпеть насмешки и преследования.

Третий акт фильма, по словам Беллони, подробно сосредотачиваются на последствиях дела Чендлера: напряженных обсуждениях адвокатов, демонстрации сцен суда, а также обыска самого Джексона.

Так в чем же проблема? За годы до того, как наследники музыканта одобрили сценарий байопика, команда поп-звезды договорилась с семьей Чендлеров, что никогда не будет использовать любую драматизацию их истории – по информации двух источников, даже существует письменное соглашение между двумя сторонами.

Утверждается, что юрист Джон Бранка, который является соисполнителем завещания Майкла Джексона (в байопике Фукуа его играет Майлз Теллер), был вынужден рассказать о договоре с Чендлерами уже после окончания съемок картины с бюджетом в $150 млн. Молчание пришлось нарушить после статьи в Financial Times, где наследников певца обвинили в тайных выплатах за молчание еще пятерым обвинителям в адрес Джексона.

Уже на этой неделе Фукуа и Логан должны предоставить Lionsgate переработанный сценарий байопика и их план по пересъемкам. Отмечается, что все это также должна одобрить Universal, которая занимается международным прокатом картины – или же, отказаться от нее. Продюсер Грэм Кинг уверен, что команда сможет решить сложившуюся проблему, а студия, в свою очередь, надеется успеть до октябрьской даты релиза.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

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