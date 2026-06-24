Официальная касса России: концерт на миллиард

МАЙКЛ преодолел миллиардную отметку еще на прошлой неделе, а на четвертой максимально приблизился к тоталу кассовой сенсации «Вольги» этого года, фильму ГОРНИЧНАЯ: 1,363 млрд у байопика против 1,396 млрд у триллера. Уже на следующей неделе музыкальная лента станет новым лидером персонального чарта дистрибьютора, так как за минувший уикенд заработала 177 млн рублей при снижении всего на 23,9%. Среди зарубежных релизов на данном этапе проката больше собирали только АВАТАР (337 млн в России и СНГ), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (236 млн) и ГРИНЧ (224 млн).

ХОЛОП 3 потерял на второй неделе 35,9%, заработав еще 168 млн рублей. Это сопоставимо с цифрами сиквелов ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (-36,3%) и БАТЯ 2. ДЕД (-35,8%). Общая касса составила 543 млн рублей. Количество зрителей достигло 1,119 млн человек. Лента с Милошем Биковичем и Павлом Прилучным уступает по бокс-офису другим летним хитам: НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (854 млн) и фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн), – но при такой динамике уже на следующей неделе проект Клима Шипенко переместится с третьей строчки летнего рейтинга на вторую.

Хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ за третий уикенд потерял 40,8% выручки и пополнил копилку на 73,7 млн рублей. В общей сложности в ней уже 514 млн, что позволило работе Кейна Парсонса существенно оторваться от наиболее заметных хорроров-событий последних лет: на 30,8% от СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (393 млн) и на 32,5% от ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (388 млн).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 61,6 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых стала шестая часть франшизы ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката увеличилась на 26,1%.

Семейная комедия РОБОНЯНЯ начала работу с суммы в 39,6 млн рублей и привлекла на сеансы 115 тысяч зрителей. Новинка производства компаний Welcome Media и «Киноцех» превзошла старты сюжетно близкой картины (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (38,1 млн рублей и 96,5 тысяч зрителей), где также задействованы роботы, и фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча зрителей), главную роль в котором тоже исполнила Ева Смирнова. Однако эпизодическое появление Миланы Хаметовой в новинке оказалось не таким влиятельным, как ленты с ее главенствующим участием: стартовые цифры третьей части франшизы НЕ ОДНА ДОМА (61,1 млн рублей и 152 тысячи зрителей) оказались выше.

Продюсер картины Андрей Липов положительно оценивает сборы первого уикенда и не сомневается, что она продолжит работать в длину, так как планируется продолжительная рекламная кампания именно в соцсетях: «И Милана, и Ева активно участвовали в продвижении, также фильм рекламировала семья Кукояк, обладающая очень большой аудиторией. Регулярно выходят посты. Поэтому как минимум актерский, блогерский ресурс мы включаем. Дополнительные инструменты, которые еще будем усиливать, мы обсудим с прокатчиком в конце недели. Поэтому рассчитываем на сборы в пределах 150-200 миллионов».

Фильм ужасов ОБСЕССИЯ продолжает удивлять рынок своей стойкостью. На пятой неделе его падение оказалось самым мягким в топ-10 – всего 21,5%. За выходные проект заработал еще 32,9 млн рублей, а в общей сложности выручка достигла 296 млн, что превосходит финальный результат ЕРЕТИКА (246 млн). Для прокатчика «Экспонента Фильм» это второй по кассе релиз в истории компании после мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (828 млн).

Еще один хоррор в рейтинге – КОЛОНИЯ – заработал на старте 22,6 млн рублей. Работа режиссера Ён Сан-хо (ПОЕЗД В ПУСАН) показала третий старт в истории дистрибьютора «Уорлд Пикчерз», уступив только триквелу франшизы УЖАСАЮЩИЙ (67,9 млн) и хоррору ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ (33,3 млн). В череде ярких хоррор-лент текущего года корейский релиз оказался между ПОЛУТОНОМ (18 млн в первый уикенд) и ХОКУМОМ (25,2 млн).

Мультфильм ЗВЕРОЛЮЦИЯ потерял на втором уикенде умеренные 36,8% и заработал еще 18,6 млн. Таким образом бокс-офис испанской анимации составил 67,8 млн, что делает ее самой успешной зарубежной анимацией этого года. Позади остался канадский ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (32,7 млн).

Экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ на пятой неделе удержался в топ-10, потеряв 55,5% от сборов прошлой недели. Суммарная выручка достигла 499 млн рублей. Фильм Гая Ричи по кассе обошел прошлогоднюю БАЛЕРИНУ (453 млн), но пока уступает ей по количеству зрителей: 818 против 880 тысяч у боевика с Аной де Армас.

Комедия про зверей-блогеров ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! за три недели проката заработала 104 млн рублей и уже обошла по выручке картину ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (88,6 млн). Несмотря на заметное падение сборов (58%), картина на следующей неделе преодолеет тотал ЖДУНА 2 (109 млн).

Также в прокат вышли военная драма ДАВЛЕНИЕ (11 место, 8,3 млн рублей и 14 тысяч зрителей), хорроры ОНО. НОЧНОЙ КОШМАР (13 место, 4,6 млн рублей и 9,8 тысяч зрителей) и ОМЕН. ОБЛИЧЬЕ ЗЛА (14 место, 4,2 млн рублей и 9,1 тысяч зрителей), и приключенческий фильм МАЛЬЧИК И ЛИС (16 место, 3,9 млн рублей и 10,2 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 657 млн рублей, с учетом стран СНГ – 767 млн рублей. Это на 22,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышла семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

24.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина