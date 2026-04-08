  • «Плюс Студия» приобрела компанию звукового постпродакшена Flysound

«Плюс Студия» приобрела компанию звукового постпродакшена Flysound

Автор: БК

8 апреля 2026

Ожидается, что она сохранит все действующие партнерства и условия работы

Flysound станет частью «Плюс Студии» – отмечается, что компания во главе с со-основателем Андреем Бельчиковым продолжит работать в Яндексе, сохранив все действующие партнерства и условия работы.

Сделка поможет корпорации расширить опыт и компетенции в постпродакшене и продолжить развивать инфраструктуру для работы с медиапродуктами любого уровня. В частности, Flysound получит доступ к высокотехнологичным решениям и разработкам Яндекса в сфере искусственного интеллекта.

«Объединение компаний – уникальная возможность расширить технологическую и творческую экспертизу и логичный шаг вместе двигаться быстрее. По сути, мы формируем R&D направление, которое будет работать на индустрию: развивать инновационные технологии и нейродубляж, продолжать совершенствовать уровень качества видео и звука, в том числе в уже созданных фильмах при их реставрации, и в целом повышать уровень постпродакшена на рынке», – заявил руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев.

Flysound представлена в сфере звукового постпродакшена с 2011 года. В числе проектов, над которыми работала компания – БУРАТИНО, ЛЕД, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ПРИТЯЖЕНИЕ, фильмы франшизы МАЙОР ГРОМ и многие другие.

