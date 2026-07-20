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Онлайн-кинотеатр Wink начал работу в Таджикистане

Автор: БК

20 июля 2026

Первым партнером сервиса станет мобильный оператор «МегаФон Таджикистан»

Wink стал доступен в еще одной стране – онлайн-кинотеатр объявил о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером сервиса станет мобильный оператор «МегаФон Таджикистан».

«Мы видим большой потенциал в Центральной Азии: некоторые национальные рынки сегодня растут двузначными темпами, активно увеличивается потребление качественного контента по платной модели. Планируем и дальше расширять сотрудничество с крупнейшими телеком-операторами региона», – заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

Пользователям будут доступны более 35 тысяч фильмов и сериалов из библиотеки Wink, в том числе проекты из линейки Wink Originals («Ландыши», «Москва слезам не верит», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Первая ракетка», «Комбинация», «Фишер» и другие).

Напомним, что Республика Таджикистан стала третьей страной за пределами России, где представлен онлайн-кинотеатр. С 2022 года Wink доступен жителям Армении, а с 2025-го – Беларуси.

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