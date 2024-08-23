Светлана Максимченко стала новым генеральным директором Школы кино «Индустрия»

В начале этого года она пришла в учебное заведение на позицию исполнительного директора

У Школы кино «Индустрия» новый генеральный директор – им стала Светлана Максимченко.

В прошлом она занимала должность директора департамента кинематографии Министерства культуры России, руководила сетью кинотеатров «Москино», а также Московской кинокомиссией. В начале этого года Максимченко пришла в «Индустрию» на позицию исполнительного директора.

«Большая ответственность – возглавить одну из ведущих киношкол России. С учетом острого кадрового голода роль киношколы сложно переоценить. Наши выпускники крайне востребованы и уже снимают заметные фильмы и сериалы. Сейчас задача открыть и подготовить еще больше новых талантов, которые завтра будут формировать и двигать вперед российскую киноиндустрию», – отмечает гендиректор.

Школа кино «Индустрия» была основана в 2017 году Фёдором Бондарчуком, Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко при поддержке Национальной Медиа Группы. С тех пор учебное заведение выпустило более 800 специалистов: в их числе – режиссеры Юрий Хмельницкий, Евгений Сангаджиев, Никита Власов и Василиса Кузьмина, сценаристы Паулина Андреева и Аксинья Борисова, а также многие другие.

Фото: пресс-служба Школы кино «Индустрия»