Школа кино «Индустрия» начала набор в очную сценарную мастерскую Жоры Крыжовникова

Курс пройдет с июня по август 2025 года

Режиссер, сценарист и креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников проведет трехмесячный оффлайн-курс в школе кино «Индустрия».

Участников мастерской, курс которой рассчитан на людей с опытом в написании сценариев, ждут авторские лекции Крыжовникова, еженедельная работа над сценарными материалами, разработка собственных идей, регулярные питчинги проектов, а также просмотр и обсуждение классики мирового кинематографа и сериалов.

По итогам будет проведен индустриальный питчинг – каждый участник презентует свой проект представителям российской киноиндустрии. Лучшие выпускники получат возможность реализации проектов для «НМГ Студии», онлайн-кинотеатра Wink или телеканала СТС.

Курс пройдет с июня по август 2025 года. Более детальная информация о правилах отбора доступна на официальном сайте школы.

Фото: пресс-служба школы кино «Индустрия»