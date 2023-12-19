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Amazon займется фильмами и сериалами по мотивам игры Warhammer 40000

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2023

Исполнительным продюсером грядущей франшизы выступит Генри Кавилл

Amazon официально заключил контракт с Games Workshop на создание фильмов и сериалов по мотивам Warhammer 40000. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Исполнительным продюсером грядущей франшизы выступит Генри Кавилл, который неоднократно заявлял о своей любви к игре.

На данный момент неизвестно, какой именно проект окажется первым – в заявлении отмечается, что сейчас ведется набор «элитной команды сценаристов».  

Переговоры двух компаний заняли несколько лет – в прошлом году Amazon объявил о заключении договоренностей, однако финальный контракт был подписан только сейчас.

Фото: Warhammer Community

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