Amazon займется фильмами и сериалами по мотивам игры Warhammer 40000

Исполнительным продюсером грядущей франшизы выступит Генри Кавилл

Amazon официально заключил контракт с Games Workshop на создание фильмов и сериалов по мотивам Warhammer 40000. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Исполнительным продюсером грядущей франшизы выступит Генри Кавилл, который неоднократно заявлял о своей любви к игре.



На данный момент неизвестно, какой именно проект окажется первым – в заявлении отмечается, что сейчас ведется набор «элитной команды сценаристов».

Переговоры двух компаний заняли несколько лет – в прошлом году Amazon объявил о заключении договоренностей, однако финальный контракт был подписан только сейчас.

Фото: Warhammer Community