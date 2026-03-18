top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Газпром-Медиа» и правительство Москвы прорабатывают план реконструкции кинотеатра «Октябрь»

«Газпром-Медиа» и правительство Москвы прорабатывают план реконструкции кинотеатра «Октябрь»

Автор: Илья Кувшинов

18 марта 2026

Об этом сообщил глава холдинга Александр Жаров

Давние слухи оказались правдой: «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с правительством Москвы занялся проработкой проекта реконструкции кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу холдинга Александра Жарова.

Цель реконструкции «Октября», по словам Жарова, состоит в создании «многофункционального пространства», которое, «сохранив свою историческую идентичность и статус главной премьерной площадки, станет центром притяжения для новых поколений зрителей». При этом вопрос стоит не просто в косметическом ремонте, а в «стратегической задаче по интеграции» кинотеатра в современную городскую среду.

Тем не менее, глава холдинга не уточнил сроки, детали и стоимость проекта.

В пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы пояснили, что реконструкция кинотеатра «Октябрь» инициирована правообладателем и должна быть согласована в соответствии со столичными нормами и процедурами. Отмечается, что документация, необходимая для согласования архитектурно-градостроительной концепции, пока не поступала.

«Октябрь» был посмотрен в 1967 году. В последний раз его масштабная реконструкция проходила с 1998 по 2005 год – тогда внешний облик кинотеатра был сохранен, чтобы не нарушать советской эпохи, однако внутри здание было значительно изменено. Арендатором со времен реконструкции выступает киносеть «Каро».

Напомним, что «Октябрь» также является главной премьерной площадкой в России после перепрофилирования «Пушкинского» – опрошенные изданием эксперты боятся, что после закрытия кинотеатра на реконструкцию максимальная емкость премьер в других местах не сможет превышать 600 человек.

Фото: официальный сайт кинотеатра

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новости по теме

