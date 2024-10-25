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Новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли вновь лишились сценариста

Автор: Илья Кувшинов

25 октября 2024

Инсайдеры не уверены, что проект вообще состоится

Давние слухи оказались правдой – создатель «Острых козырьков» Стивен Найт официально покинул пост сценариста фильма из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, посвященного героине Дейзи Ридли из новой трилогии.

Инсайдеры ранее заявляли, что причина кроется в серьезных творческих разногласиях между автором и Lucasfilm. Пока неизвестно, что ждет проект в будущем, однако источники Variety утверждают, что студия ведет активные переговоры с потенциальными сценаристами. Напомним, что до Найта над ним работали Дэймон Линделоф («Хранители») и Джастин Бритт-Гибсон («Двойник»).

Ожидается, что фильм, действие которого будет разворачиваться после событий ленты СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, расскажет о попытках Рэй основать новую Академию джедаев. Режиссером все еще числится Шармин Обаид-Чиной, для которой проект должен стать полнометражным дебютом в игровом кино.

Тем не менее ходят слухи, что Disney частично сомневается в необходимости данного фильма и может вообще отказаться от его создания. Но даже если картина и получит зеленый свет, то ее производство вряд ли начнется раньше следующего года.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

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