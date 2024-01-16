Disney может отложить новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли на неопределенный срок

Причина кроется в творческих разногласиях между Lucasfilm и сценаристом Стивеном Найтом

Сольный фильм о Рэй находится под угрозой – по информации World of Reel, лента Шармин Обаид-Чиной, в которой Дейзи Ридли должна была вернуться к своей роли из новой трилогии ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, может быть отложена на неопределенный срок.

Инсайдеры сообщают, что причина кроется в творческих разногласиях между Lucasfilm и сценаристом Стивеном Найтом – по слухам, он уже написал черновой драфт, однако студия сделала ему столько замечаний, что автору пришлось начать все с нуля. Есть большая вероятность, что Найт в ближайшее время покинет проект – в данный момент он отодвинул работу над спин-оффом ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН на второй план и сосредоточился на сценарии фильма по мотивам «Острых козырьков», съемки которого должны начаться осенью.

По информации источников, именно из-за проблем с картиной Обаид-Чиной Lucasfilm приняла решение анонсировать проект Джона Фавро МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ на прошлой неделе.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ