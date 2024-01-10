Джон Фавро снимет полнометражное продолжение «Мандалорца»
Автор: Илья Кувшинов
10 января 2024
Работа над картиной начнется уже в этом году
Компания Lucasfilm официально анонсировала полнометражное продолжение сериала «Мандалорец». Ожидается, что съемки ленты, получившей название МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ, начнутся уже в этом году.
Режиссером картины выступит Джон Фавро, ранее занимавший пост шоураннера оригинального шоу.
Отмечается, что среди других проектов Lucasfilm запланированы полнометражные фильмы от Шармин Обаид-Чиной, Джеймса Мэнголда и Дэйва Филони, который также сейчас разрабатывает второй сезон «Асоки».
Пока неизвестно, когда МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ появится на экранах, однако инсайдеры полагают, что он вполне может занять дату, ранее запланированную в графике релизов под проект компании – 22 мая 2026 года.
Фото: Lucasfilm
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