Джон Фавро снимет полнометражное продолжение «Мандалорца»

Работа над картиной начнется уже в этом году

Компания Lucasfilm официально анонсировала полнометражное продолжение сериала «Мандалорец». Ожидается, что съемки ленты, получившей название МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ, начнутся уже в этом году.

Режиссером картины выступит Джон Фавро, ранее занимавший пост шоураннера оригинального шоу.

Отмечается, что среди других проектов Lucasfilm запланированы полнометражные фильмы от Шармин Обаид-Чиной, Джеймса Мэнголда и Дэйва Филони, который также сейчас разрабатывает второй сезон «Асоки».

Пока неизвестно, когда МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ появится на экранах, однако инсайдеры полагают, что он вполне может занять дату, ранее запланированную в графике релизов под проект компании – 22 мая 2026 года.



Фото: Lucasfilm