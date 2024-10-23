Disney назовет преемника Боба Айгера в начале 2026 года

Об этом заявил новый председатель совета директоров Джеймс Горман

В понедельник, 21 октября, совет директоров The Walt Disney Company назначил нового председателя – им стал банкир Джеймс Горман. Ожидается, что он вступит в должность 2 января 2025 года, сменив на этом посту Марка Паркера после девяти лет работы.

Сейчас Горман занимает должность исполнительного председателя банка Morgan Stanley. Помимо этого, он также является председателем комитета по планированию преемственности правления Disney, который занимается поисками преемника Боба Айгера.

В своем официальном заявлении банкир заявил, что комитет планирует объявить имя нового генерального директора The Walt Disney Company в начале 2026 года. Отмечается, что поиски потенциального кандидата идут как внутри компании, так и вне ее.

Ранее Айгер публично заявлял, что точно уйдет в отставку по окончании срока его контракта – 31 декабря 2026 года, однако многие представители индустрии отнеслись к этому скептически: во время своего первого, 15-летнего пребывания на посту гендиректора Disney тот четыре раза откладывал выход на пенсию.