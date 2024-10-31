Сиквел «Моаны» поставил рекорд по предпродажам первого дня для мультфильма в 2024 году

Лента выйдет в американский прокат 27 ноября

Похоже, на горизонте появился новый кассовый рекордсмен – по данным сервиса Fandango, мультфильм МОАНА 2 установил рекорд по предпродажам билетов в первый день.

Проект студии Walt Disney Animation продемонстрировал лучшие показатели среди анимационных картин 2024 года, включая сиквел ГОЛОВОЛОМКИ, а также занял четвертое место среди всех проектов этого года – более выдающиеся цифры показали только ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА и ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Лента выйдет в американский прокат 27 ноября перед Днем Благодарения, а кассовые аналитики прочат ей старт в районе $150 млн за расширенный уикенд. Тем не менее, сборы могут оказаться и выше – так, например, трейлер МОАНЫ 2, вышедший в мае, набрал рекордные для Disney 178 млн просмотров за первые 24 часа.

Напомним, что первый фильм серии смог заработать $687 млн по миру, однако затем завоевал еще большую аудиторию в США, став самым просматриваемым фильмом на стримингах в 2023 году.

Фото: кадр из фильма МОАНА 2