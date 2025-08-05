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Джеймс Кэмерон может снять «Призраки Хиросимы» в 3D

Автор: Илья Кувшинов

5 августа 2025

По словам режиссера, это самый сложный фильм, который он когда-либо делал

Несмотря на череду сиквелов АВАТАРА, Джеймс Кэмерон не отказывается от идеи экранизировать книгу Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы». В беседе с DiscussingFilm режиссер признался, что сценарий ленты еще не написан. Тем не менее, он намерен «полностью посвятить себя» проекту и планирует приступить к съемкам между работой над третьей и четвертой частями франшизы о Пандоре.

«Для меня это будет, возможно, самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Я еще не до конца определился с концепцией – хочется оградить людей от ужаса, но при этом остаться честным», – заявил Кэмерон.

Постановщик также добавил, что рассматривает возможность использования съемок в 3D для данной картины. «Я хочу показать, как все это было. Буквально перенести вас туда и сделать свидетелем истории. Я собираюсь снимать в 3D, если потребуется. Планирую здесь этот фильм максимально реалистичным. Если честно, я не знаю, что из этого выйдет, в каком-то смысле немного боюсь этого проекта», – подчеркнул он.

В центре повествования ПРИЗРАКОВ ХИРОСИМЫ – реальная история Цутому Ямагути, пережившего оба атомных взрыва в Хиросиме и Нагасаке. Ранее Кэмерон заявлял, что лично пообещал Ямагути рассказать миру о трагедии японского народа.

Фото: кадр со съемок фильма АВАТАР

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