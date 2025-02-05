Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 году
Автор: Илья Кувшинов
5 февраля 2025
Она превысила 17,6 млн рублей
Пять проектов, которые снимались в Мурманской области в 2024 году, стали победителями конкурса рибейтов. Общая сумма субсидии на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона превысила 17,6 млн рублей.
Среди них оказались фильм КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА, историческая драма «Челюскин. Первые», новый сезон комедии «Полярный», детективная драма «Буровая», а также документальный альманах «Дельные люди. Арктика».
В Центре поддержки кинопроизводства Мурманской области пояснили, что сумма рибейтов выросла почти на 40% по сравнению с 2023 годом.
Фото: кадр из сериала «Челюскин. Первые»
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