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Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2025

Она превысила 17,6 млн рублей

Пять проектов, которые снимались в Мурманской области в 2024 году, стали победителями конкурса рибейтов. Общая сумма субсидии на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона превысила 17,6 млн рублей.

Среди них оказались фильм КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА, историческая драма «Челюскин. Первые», новый сезон комедии «Полярный», детективная драма «Буровая», а также документальный альманах «Дельные люди. Арктика».

В Центре поддержки кинопроизводства Мурманской области пояснили, что сумма рибейтов выросла почти на 40% по сравнению с 2023 годом.

Фото: кадр из сериала «Челюскин. Первые»

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