Владимир Путин пообещал подумать над отчислениями с проката зарубежной анимации в пользу российской

Предложение было внесено на рассмотрение Юлианой Слащевой

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева предложила президенту России Владимиру Путину сразу несколько инициатив в поддержку отечественной анимации.

Одной из них стало отчисление 10% сборов от проката иностранных мультфильмов на нужды отечественной анимации. Слащева отметила, что такие меры существуют и работают во многих странах, в том числе во Франции.

Путин пообещал подумать и заявил, что этот вопрос нужно проработать с Министерством финансов России. «Это, на первый взгляд, кривой способ, французский, но он работает. Они защищают свой рынок», – отметил глава государства.

Вторым предложением оказалось закрепление ежегодного объема господдержки анимации в размере 20% от общего госфинансирования кинематографа. Президент положительно отреагировал на эту инициативу и обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой высказать свое мнение по предложенной идее.

Глава Минкульта отметила, что Фонд кино, экспертные советы и само министерство «с радостью отдадут» и больше средств на развитие анимации, если будут предлагаться «достойные проекты». «А кто это определяет, хорошие они или нет? Только зритель! А зритель как может определить? Когда в прокат вышло, правда?» – подчеркнул Путин, добавив, что такие проекты будут появляться при наличии средств.

В завершение встречи президент поручил Минкульту и Минфину поработать вместе над этими инициативами.

Фото: официальный сайт президента России