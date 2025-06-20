Андрей Хржановский покидает Школу-студию анимационного кино ШАР

Режиссер заявил, что планирует сосредоточиться на своих проектах

Классик анимации Андрей Хржановский написал официальное письмо, в котором заявил, что покидает должность художественного руководителя Школы-студии ШАР и студии «Шаровая молния». Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что режиссер планирует сосредоточиться на своих проектах, прежде всего – литературных. Пока неизвестно, как его уход скажется на работе студий, ставших центром авторской анимации в России.

Хржановский стоял у истоков основания ШАРа – школа-студия была создана им в 1993 году вместе с Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым и Юрием Норштейном. За время работы она дала путевку в жизнь целой плеяде режиссеров.

Фото: соцсети школы-студии ШАР