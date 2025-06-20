Андрей Хржановский покидает Школу-студию анимационного кино ШАР
Автор: Илья Кувшинов
20 июня 2025
Режиссер заявил, что планирует сосредоточиться на своих проектах
Классик анимации Андрей Хржановский написал официальное письмо, в котором заявил, что покидает должность художественного руководителя Школы-студии ШАР и студии «Шаровая молния». Об этом сообщает «Новая газета».
Отмечается, что режиссер планирует сосредоточиться на своих проектах, прежде всего – литературных. Пока неизвестно, как его уход скажется на работе студий, ставших центром авторской анимации в России.
Хржановский стоял у истоков основания ШАРа – школа-студия была создана им в 1993 году вместе с Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым и Юрием Норштейном. За время работы она дала путевку в жизнь целой плеяде режиссеров.
Фото: соцсети школы-студии ШАР
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