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Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Автор: БК

16 мая 2025

Поддержка вновь будет осуществляться на возвратной и безвозвратной основах

Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 16 мая по 16 июня включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии можно подать с 16 мая по 23 июня включительно.

Заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) для всех организаций кинематографии принимаются  с 16 мая по 23 июня включительно.

Комплекты заявочной документации представляются  в Фонд кино исключительно в электронном виде на онлайн-площадке

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Фото: Фонд кино

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