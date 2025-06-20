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Amazon рассматривает пять кандидатов на пост режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Автор: Илья Кувшинов

20 июня 2025

В их числе – Эдвард Бергер и Дени Вильнев

Новые слухи из вселенной бондианы – по информации журналиста Puck Мэтта Беллони, Amazon начала встречаться с потенциальными режиссерами на пост режиссера нового фильма об агенте 007.

Утверждается, что свой питч студии уже представил постановщик КОНКЛАВА Эдвард Бергер. В числе других кандидатов – Дени Вильнев, который должен в ближайшее время рассказать продюсерам Дэвиду Хейману и Эми Паскаль о своем видении картины, а также Эдгар Райт (ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ, МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ), Пол Кинг (ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА) и Джонатан Нолан («Фоллаут», «Мир Дикого Запада»).

Напомним, что ранее одним из главных претендентов назывался режиссер ГРАВИТАЦИИ Альфонсо Куарон, однако теперь сообщается, что он отказался от работы над проектом.

Помимо этого, Беллони заявил, что Паскаль и Хейман не планируют искать нового актера на роль Джеймса Бонда до тех пор, пока не определятся с режиссером и не напишут сценарий грядущей картины.

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