top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Альфонсо Куарон обсуждал с Amazon возможность постановки нового фильма бондианы

Альфонсо Куарон обсуждал с Amazon возможность постановки нового фильма бондианы

Автор: Илья Кувшинов

24 марта 2025

Продюсерами франшизы могут стать Дэвид Хейман и бывшая глава Sony Эми Паскаль

Недавние слухи о возможной кандидатуре Альфонсо Куарона на пост режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде от Amazon MGM Studios набирают обороты – журналист Мэтт Беллони утверждает, что кинематографист уже встречался с боссами корпорациями, чтобы обсудить его видение обновленной франшизы.

На днях Variety также подтвердило информацию о том, что продюсер ГАРРИ ПОТТЕРА и ГРАВИТАЦИИ Дэвид Хейман может занять пост продюсера серии об агенте 007 – правда, не один: издание сообщает, что компанию ему составит бывшая глава Sony Эми Паскаль.

На данный момент утверждается, что тандем только ведет переговоры – сделка не может быть завершена, пока стример не закончит подписание соглашения о передаче творческого контроля со стороны Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.

Напомним, что Паскаль, которая покинула свою должность в Sony в 2015 году, курировала выход сразу нескольких фильмов бондианы – в том числе и 007: «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ», ставшего самым кассовым релизом франшизы.

Фото: кадр со съемок фильма ГРАВИТАЦИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Царевна-лягушка» вновь возглавила прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ждун» против «Пальмы»
Подробнее
Школа кино «Индустрия» начала набор в очную сценарную мастерскую Жоры Крыжовникова
Подробнее
Warner Bros. потеряет на «Микки 17» более $75 млн
Подробнее
В Москве прошла премьера романтической комедии «Походу любовь»
Подробнее
РОСКИНО представило новые меры поддержки российских экспортеров кино и анимации
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентом
Подробнее
На «Суздальфесте» прошел совместный с «Союзмультфильмом» питчинг анимационных проектов
Подробнее
Касса четверга: «Пальма 2» возглавила прокат
Подробнее
Минпросвещения России занялось утверждением списка фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 марта
Подробнее
«Агния» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля во Франции
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах России в 2025 году
Подробнее
Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2026 году
Подробнее
Официальная касса России: непобедимые сказки
Подробнее
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервиса
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейной комедии «Ждун»
Подробнее
Предварительная касса четверга: продолжение «Пальмы» вырвалось в лидеры
Подробнее
Компания Village Roadshow подала на банкротство
Подробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» открыл прием заявок
Подробнее

Новости по теме

Продюсер «Гарри Поттера» может заняться бондианой
Подробнее
Контроль над франшизой о Джеймсе Бонде обошелся Amazon в дополнительный $1 млрд
Подробнее
Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Подробнее
Продюсеры бондианы еще не определились с кандидатурой нового актера на главную роль
Подробнее
Режиссер «На Западном фронте без перемен» может снять новый фильм бондианы
Подробнее