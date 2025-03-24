Альфонсо Куарон обсуждал с Amazon возможность постановки нового фильма бондианы

Продюсерами франшизы могут стать Дэвид Хейман и бывшая глава Sony Эми Паскаль

Недавние слухи о возможной кандидатуре Альфонсо Куарона на пост режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде от Amazon MGM Studios набирают обороты – журналист Мэтт Беллони утверждает, что кинематографист уже встречался с боссами корпорациями, чтобы обсудить его видение обновленной франшизы.

На днях Variety также подтвердило информацию о том, что продюсер ГАРРИ ПОТТЕРА и ГРАВИТАЦИИ Дэвид Хейман может занять пост продюсера серии об агенте 007 – правда, не один: издание сообщает, что компанию ему составит бывшая глава Sony Эми Паскаль.

На данный момент утверждается, что тандем только ведет переговоры – сделка не может быть завершена, пока стример не закончит подписание соглашения о передаче творческого контроля со стороны Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.

Напомним, что Паскаль, которая покинула свою должность в Sony в 2015 году, курировала выход сразу нескольких фильмов бондианы – в том числе и 007: «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ», ставшего самым кассовым релизом франшизы.

Фото: кадр со съемок фильма ГРАВИТАЦИЯ