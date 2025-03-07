Продюсер «Гарри Поттера» может заняться бондианой

В случае согласия, главным кандидатом на пост режиссера окажется Альфонсо Куарон

Не исключено, что Amazon MGM Studios определилась с фаворитом на пост нового продюсера франшизы о Джеймсе Бонде – по информации журналиста Джеффа Снейдера, эту должность может занять Дэвид Хейман.

В числе проектов, над которыми работал Хейман – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА, ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ, ГРАВИТАЦИЯ, а также восемь фильмов франшизы ГАРРИ ПОТТЕР: именно он в 1999 году приобрел права на экранизацию книг Дж. К. Роулинг.

Источник внутри компании утверждает, что если Хейман согласится на должность, то его главной кандидатурой на пост режиссера нового фильма бондианы окажется Альфонсо Куарон.

Символично, что постановщику в прошлом уже предлагали снять фильм франшизы, однако тогда Куарон отказался, узнав, что над экшном будет работать отдельная команда, одобренная Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном.

Напомним, что в конце февраля Amazon MGM Studios получила полный творческий контроль над бондианой, заплатив ее продюсерам дополнительный $1 млрд за права.

Фото: кадр со съемок фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ