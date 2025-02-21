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Контроль над франшизой о Джеймсе Бонде обошелся Amazon в дополнительный $1 млрд

Автор: Илья Кувшинов

21 февраля 2025

Конгломерат приобрел студию MGM в 2022 году за внушительные $8,5 млрд

Похоже, продюсеры многолетние бондианы не остались с пустыми руками после ухода в отставку – Deadline сообщает, что Барбара Брокколи и Майкл Уилсон получили от Amazon MGM Studios около $1 млрд за права на творческий контроль над серией.

На данный момент детали сделки неизвестны, однако, по информации издания, контракт пока не финализирован. Студия отказалась от комментариев.

Инсайдеры также утверждают, что Брокколи лично обзвонила своих близких коллег в четверг, 20 февраля, чтобы сообщить им новость, которая вскоре разлетелась по миру. Один из адресатов сравнил этот разговор с получением звонка «о смерти в семье». Другой представитель индустрии рассказал Deadline, что продюсер была «спокойна» и, кажется, «смирилась» с происходящим.

Помимо этого, близкие к семье Брокколи люди подтвердили, что после ухода Дэниела Крейга продюсеры действительно встречались с потенциальными актерами – в их числе был Аарон Тейлор-Джонсон. Однако, подчеркивается, что ни один из них не был главным претендентом на роль агента 007.

Напомним, что Amazon закрыла сделку по приобретению студии MGM в 2022 году – несмотря на то, что рыночная стоимость составляла от $3,5-4 млрд, конгломерат заплатил за нее внушительные $8,5 млрд.

Фото: кадр из фильма СПЕКТР

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