Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, в свою очередь, уходят в отставку
Неожиданные перестановки в мире бондианы: Variety сообщает, что Amazon MGM Studios получила полный творческий контроль над франшизой, а ее многолетние продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон уходят в отставку.
Согласно деталям соглашения, Amazon, Уилсон и Брокколи создали новое совместное предприятие, которое будет владеть правами на бренд, однако все творческие решения отныне будет принимать студия.
Напомним, что в 2022 году Amazon приобрела MGM вместе с обширным каталогом студии, который включает в себя более 4 тыс фильмов и 17 тыс сериалов. С этого же времени компания владеет правами на дистрибуцию всех фильмов о Джеймсе Бонде.
Фото: кадр из фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ