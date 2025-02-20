Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде

Продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, в свою очередь, уходят в отставку

Неожиданные перестановки в мире бондианы: Variety сообщает, что Amazon MGM Studios получила полный творческий контроль над франшизой, а ее многолетние продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон уходят в отставку.

Согласно деталям соглашения, Amazon, Уилсон и Брокколи создали новое совместное предприятие, которое будет владеть правами на бренд, однако все творческие решения отныне будет принимать студия.

Напомним, что в 2022 году Amazon приобрела MGM вместе с обширным каталогом студии, который включает в себя более 4 тыс фильмов и 17 тыс сериалов. С этого же времени компания владеет правами на дистрибуцию всех фильмов о Джеймсе Бонде.

Фото: кадр из фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ