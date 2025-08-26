top banner

Юбилейную «Ночь кино» посетило около 830 тысяч зрителей

Автор: БК

26 августа 2025

Показы прошли в 89 субъектах РФ и в 37 странах мира

В ночь с 23 на 24 августа состоялась юбилейная, десятая «Ночь кино».

В этом году показы прошли во всех 89 субъектах Российской Федерации и в 37 странах мира на более чем 5 тыс площадках. Новинки отечественного кино увидели порядка 830 тысяч человек.

«Грандиозный масштаб юбилейной "Ночи кино" говорит не только о развитии отечественного кинематографа, но и о патриотизме зрителей, выбирающих наши фильмы. Международного зрителя трогают истории, рассказанные нашими режиссерами, что повышает интерес к российской культуре в целом», – подчеркнула министр культуры Ольга Любимова.

В юбилейной «Ночи кино» приняли участие 37 зарубежных стран: Ангола, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Венесуэла, Венгрия, Джибути, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Казахстан, Куба, Киргизия, Маврикий, Мексика, Молдавия, Никарагуа, ОАЭ, Перу, Пакистан, Республика Сербская, Сербия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Уругвай, Чили, Эфиопия и ЮАР.

В числе продемонстрированных проектов оказались сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА Игоря Волошина, музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова и драма ГРУППА КРОВИ Максима Бриуса.

Операторами «Ночи кино» выступили РОСКИНО и Фонд кино при поддержке Министерства культуры России и Министерства иностранных дел России.

