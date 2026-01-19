Работа над «Суперсемейкой 3» начнется в марте
Автор: Илья Кувшинов
19 января 2026
Об этом сообщила актриса Холли Хантер
Актриса Холли Хантер, подарившая свой голос Эластике в двух фильмах франшизы СУПЕРСЕМЕЙКА, рассказала в интервью ScreenRant, что уже в марте должна приступить к записи диалогов для третьей части.
Сюжет грядущей картины пока держится в секрете. Режиссером продолжения выступит Питер Сон (ЭЛЕМЕНТАРНО, ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР), а сам фильм, ориентировочно, должен выйти в мировой прокат в 2028 году.
Напомним, что СУПЕРСЕМЕЙКА 2 на протяжении шести лет оставалась самым кассовым проектом Pixar – в 2018 году ленте удалось заработать $1,243 млрд.
Фото: кадр из фильма СУПЕРСЕМЕЙКА
