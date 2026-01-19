top banner

Работа над «Суперсемейкой 3» начнется в марте

Автор: Илья Кувшинов

19 января 2026

Об этом сообщила актриса Холли Хантер

Актриса Холли Хантер, подарившая свой голос Эластике в двух фильмах франшизы СУПЕРСЕМЕЙКА, рассказала в интервью ScreenRant, что уже в марте должна приступить к записи диалогов для третьей части.

Сюжет грядущей картины пока держится в секрете. Режиссером продолжения выступит Питер Сон (ЭЛЕМЕНТАРНО, ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР), а сам фильм, ориентировочно, должен выйти в мировой прокат в 2028 году.

Напомним, что СУПЕРСЕМЕЙКА 2 на протяжении шести лет оставалась самым кассовым проектом Pixar – в 2018 году ленте удалось заработать $1,243 млрд.

Фото: кадр из фильма СУПЕРСЕМЕЙКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок
Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Официальная касса России: три кассовых богатыря
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее

Новости по теме

«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю в Казахстане и странах Средней Азии
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом Pixar в мировом прокате
Подробнее
Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»
Подробнее
В студии Pixar начались массовые увольнения
Подробнее