Работа над «Суперсемейкой 3» начнется в марте

Об этом сообщила актриса Холли Хантер

Актриса Холли Хантер, подарившая свой голос Эластике в двух фильмах франшизы СУПЕРСЕМЕЙКА, рассказала в интервью ScreenRant, что уже в марте должна приступить к записи диалогов для третьей части.

Сюжет грядущей картины пока держится в секрете. Режиссером продолжения выступит Питер Сон (ЭЛЕМЕНТАРНО, ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР), а сам фильм, ориентировочно, должен выйти в мировой прокат в 2028 году.

Напомним, что СУПЕРСЕМЕЙКА 2 на протяжении шести лет оставалась самым кассовым проектом Pixar – в 2018 году ленте удалось заработать $1,243 млрд.

Фото: кадр из фильма СУПЕРСЕМЕЙКА