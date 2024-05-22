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В студии Pixar начались массовые увольнения

Автор: Илья Кувшинов

22 мая 2024

Всего было сокращено около 14% штата

Pixar Animation Studios приступила к сокращениям, которые ожидались еще с января – сообщается, что в минувший вторник, 20 мая, увольнению подверглись около 175 человек (или 14% всего штата).

Отмечается, что это самая крупная реструктуризация в истории анимационной студии, в которой до сокращения работало около 1300 человек.

Увольнения – это часть новой стратегии главы Disney Боба Айгера, направленной на возврат к созданию меньшего количества контента и повышение его качества. Так, например, Pixar вновь сосредоточится на создании полнометражных фильмов для кинопроката, а не будет заниматься сериалами.

Ранее инсайдеры утверждали, что в число увольняемых студией сотрудников попадут люди, нанятые для производства контента стримингового сервиса Disney+.

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