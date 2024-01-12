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Анимационная студия Pixar планирует массовые увольнения

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2024

Инсайдеры утверждают, что сокращению подвергнутся около 300 человек

Принадлежащая The Walt Disney Company анимационная студия Pixar планирует большое сокращение штата в 2024 году – по информации TechCrunch, увольнению подвергнутся 20% сотрудников (около 300 человек).

Представители компании подтвердили, что такие планы действительно есть, потому что Pixar рассчитывает сосредоточиться на производстве меньшего количество контента. Тем не менее, по их словам, эти цифры далеки от реальности – студия еще не до конца определилась с количеством сокращаемого персонала, а финальное решение будет принято с учетом графика производства грядущих картин.  

Инсайдеры, в свою очередь, утверждают, что в число увольняемых студией сотрудников попадут люди, нанятые для производства контента для стримингового сервиса Disney+, который пока так и не приносит прибыли конгломерату.

Напомним, что в прошлом году Pixar уволила 75 сотрудников, в том числе двух руководителей, из-за разочаровывающего результата проката мультфильма БАЗЗ ЛАЙТЕР

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