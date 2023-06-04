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В Pixar прошли массовые сокращения

Автор: БК

4 июня 2023

Уволено 75 человек

Pixar Animation Studios уволила 75 сотрудников, в том числе двух руководителей из-за разочаровывающего результата проката мультфильма БАЗЗ ЛАЙТЕР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Среди них — режиссер картины Ангус Маклейн, 26-летний аниматор, который был частью старшей творческой группы в таких известных фильмах, как ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 и ТАЙНА КОКО. Своего места лишилась продюсер Галин Зусман, проработавшая в Pixar с момента выхода оригинальной ИСТОРИИ ИГРУШЕК в 1995 году.

По словам источников, в отставку отправлен также Майкл Агульнек, вице-президент Pixar по глобальному маркетингу с 2015 года.

Увольнени прошли в рамках ранее объявленного плана генерального директора Walt Disney Боба Айгера по сокращению 7000 рабочих мест и снижению операционных расходов на $5,5 млрд к 2025 году. Хотя число освобожденных от должностей сотрудников Pixar невелико по сравнению с ее штатом, насчитывающим около 1200 человек, увольнения примечательны тем, что студия представляет собой творческую силу, создающую франшизы и персонажей, которые приносят доход Disney. Компания минувшей весной провела сокращение рабочих мест во всех подразделениях, включая производство кино и телепродукции, организации стриминга и тематических парках.

БАЗЗ ЛАЙТЕР выпущен год назад с бюджетом в $200 млн. Мультфильм принес Disney скромные $226,7 млн и получил неоднозначную критику. Картину нельзя было показать в 14 странах Ближнего Востока и Азии из-за изображения однополых отношений. Это повлияло на его кассовые сборы.

В последний раз Pixar проводила масштабные сокращения в 2013 году из-за переноса выхода мультфильма ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР. Тогда было уволено 30 человек во главе с режиссером Бобом Петерсоном.

Фото: кадр из мультфильма БАЗЗ ЛАЙТЕР

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