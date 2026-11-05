Студия Pixar сменит генерального директора

Изменения вступят в силу 4 января 2027 года

Председатель Disney Entertainment и Studios Алан Бергман объявил о кадровых перестановках в Pixar. Джим Моррис покинет пост президента студии, который он занимал с 2014 года.

Его преемником станет вице-президент по глобальному маркетингу и франшизам Джонатан Гарсон. Он будет работать совместно с главным креативным директором Pixar Питом Доктером, курируя все производство и операционную деятельность студии. Изменения вступят в силу 4 января 2027 года.

Моррис, в свою очередь, займет должность почетного президента. Он продолжит выступать исполнительным продюсером СУПЕРСЕМЕЙКИ 3, а также сосредоточится на наставничестве сотрудников Pixar и Walt Disney Studios и технологических инициативах.

Кроме того, исполнительный вице-президент по кинопроизводству Джонас Ривера получит расширенные полномочия. Он будет курировать работу режиссёров и разработку новых проектов совместно с Доктером и Гарсоном.