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«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом Pixar в мировом прокате

Автор: Илья Кувшинов

11 июля 2024

Лента уже смогла заработать $1,251 млрд

Сиквел ГОЛОВОЛОМКИ ставит новые рекорды – лента официально стала самым кассовым проектом студии Pixar в мировом прокате.

Во вторник, 9 июля, мультфильм обошел СУПЕРСЕМЕЙКУ 2 ($1,243 млрд в 2018 году) c результатом в $1,251 млрд.

Помимо этого, ГОЛОВОЛОМКА 2 заняла четвертое место в топе самых успешных анимационных проектов по миру. Скорее всего, уже в эти выходные она возьмет бронзу, обогнав первую часть ХОЛОДНОГО СЕРДЦА ($1,285 млрд в 2013 году).

Лидерами мирового анимационного чарта остаются БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($1,362 млрд в 2023 году) и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 ($1,454 млрд в 2019-м).

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

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