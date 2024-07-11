«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом Pixar в мировом прокате
Автор: Илья Кувшинов
11 июля 2024
Лента уже смогла заработать $1,251 млрд
Сиквел ГОЛОВОЛОМКИ ставит новые рекорды – лента официально стала самым кассовым проектом студии Pixar в мировом прокате.
Во вторник, 9 июля, мультфильм обошел СУПЕРСЕМЕЙКУ 2 ($1,243 млрд в 2018 году) c результатом в $1,251 млрд.
Помимо этого, ГОЛОВОЛОМКА 2 заняла четвертое место в топе самых успешных анимационных проектов по миру. Скорее всего, уже в эти выходные она возьмет бронзу, обогнав первую часть ХОЛОДНОГО СЕРДЦА ($1,285 млрд в 2013 году).
Лидерами мирового анимационного чарта остаются БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($1,362 млрд в 2023 году) и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 ($1,454 млрд в 2019-м).
Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2
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