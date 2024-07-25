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«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2024

По итогам вторника, 23 июля, лента смогла освоить $1,463 млрд

Мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2 смог превзойти результат ХОЛОДНОГО СЕРДЦА 2 ($1,454 млрд) в мировом прокате и официально стал самым кассовым анимационным проектом в истории.

Отмечается, что по итогам вторника, 23 июля, лента смогла освоить $1,463 млрд.

На сегодняшний день, картина Pixar / Disney стала самым кассовым проектом 2024 года и единственным, который смог перешагнуть барьер в $1 млрд сборов. Помимо этого, лента заняла 13 место в чарте самых кассовых фильмов в истории – ГОЛОВОЛОМКА 2 уже обогнала БАРБИ и ее результат в $1,446 млрд.

Стоит также отметить, что некоторые аналитики пытались записать в анимационные фильмы КОРОЛЯ ЛЬВА Джона Фавро, заработавшего $1,66 млрд по миру в 2019 году, однако, несмотря на свою CGI-составляющую, проект делался студией Disney в качестве игрового ремейка.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

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