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«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю в Казахстане и странах Средней Азии

Автор: Илья Кувшинов

16 июля 2024

Суммарные кассовые сборы на этих территориях составили около 2,3 млрд тенге

Анимационный проект Disney и Pixar продолжает ставить рекорды – ГОЛОВОЛОМКА 2 стала самым кассовым мультфильмом, когда-либо выходившим в Средней Азии и Казахстане. По итогу пяти недель проката общий бокс-офис ленты на этих территориях составил около 2,3 млрд тенге (444,4 млн рублей).

По данным Comscore, только в Казахстане фильм смог заработать 1,498 млрд тенге (289,8 млн рублей). Дистрибьютор подчеркивает, что ГОЛОВОЛОМКУ 2 на территории страны посмотрели 1 млн зрителей, что является абсолютным рекордом для семейного кино и анимации в Казахстане.

На данный момент, самой кассовой анимацией в казахском прокате остается КУНГ-ФУ ПАНДА 4 (1,509 млрд тенге или 306,7 млн рублей по данным Comscore), однако проект Pixar в ближайшее время, скорее всего, сможет побить этот рекорд.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

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