Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»
Автор: Илья Кувшинов
9 июня 2024
Выход мультфильма запланирован на 19 июня 2026 года
Похоже, новая ИСТОРИЯ ИГРУШЕК обзавелась режиссером – генеральный директор Pixar Пит Доктер сообщил, что постановщиком пятого фильма франшизы выступит Эндрю Стэнтон.
Для режиссера В ПОИСКАХ НЕМО и ВАЛЛ-И это будет первый анимационный проект с 2016 года. Стоит отметить, что Стэнтон выступал соавтором сценария прошлых частей ИСТОРИИ ИГРУШЕК, а также КОРПОРАЦИИ МОНСТРОВ и ПРИКЛЮЧЕНИЙ ФЛИКА.
Выход мультфильма запланирован на 19 июня 2026 года.
Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
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