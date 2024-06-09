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Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»

Автор: Илья Кувшинов

9 июня 2024

Выход мультфильма запланирован на 19 июня 2026 года

Похоже, новая ИСТОРИЯ ИГРУШЕК обзавелась режиссером – генеральный директор Pixar Пит Доктер сообщил, что постановщиком пятого фильма франшизы выступит Эндрю Стэнтон.

Для режиссера В ПОИСКАХ НЕМО и ВАЛЛ-И это будет первый анимационный проект с 2016 года. Стоит отметить, что Стэнтон выступал соавтором сценария прошлых частей ИСТОРИИ ИГРУШЕК, а также КОРПОРАЦИИ МОНСТРОВ и ПРИКЛЮЧЕНИЙ ФЛИКА.

Выход мультфильма запланирован на 19 июня 2026 года.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

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