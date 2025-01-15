Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2025 года

Она пройдет в два этапа – 9 и 10 июня

Фонд «Академия российского телевидения» назвал даты проведения церемонии вручения премии ТЭФИ в 2025 году. Она пройдет в два этапа – 9 и 10 июня.

Прием заявок уже открыт и продлится до 25 февраля. Участвовать могут работы, вышедшие в эфир федеральных телеканалов в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В 2025 году конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы». Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.