Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2023 года

Вручение национальной телевизионной премии пройдет в два этапа, 7 и 8 декабря

Фонд «Академия российского телевидения» назвал даты проведения ТЭФИ в 2023 году. По сообщению ТАСС, вручение пройдет в два этапа, 7 и 8 декабря.

Прием работ на национальную телевизионную премию уже начался и продлится до 29 сентября – участвовать могут проекты, вышедшие в эфир с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Также сообщается, что прием заявок будет осуществляться только по направлениям «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание, сериалы», однако количество номинаций увеличится до 54.

Последняя церемония вручения наград ТЭФИ состоялась в 2019 году, затем неоднократно переносилась.

Фото: официальный сайт премии