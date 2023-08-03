Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2023 года
Автор: БК
3 августа 2023
Вручение национальной телевизионной премии пройдет в два этапа, 7 и 8 декабря
Фонд «Академия российского телевидения» назвал даты проведения ТЭФИ в 2023 году. По сообщению ТАСС, вручение пройдет в два этапа, 7 и 8 декабря.
Прием работ на национальную телевизионную премию уже начался и продлится до 29 сентября – участвовать могут проекты, вышедшие в эфир с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.
Также сообщается, что прием заявок будет осуществляться только по направлениям «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание, сериалы», однако количество номинаций увеличится до 54.
Последняя церемония вручения наград ТЭФИ состоялась в 2019 году, затем неоднократно переносилась.
Фото: официальный сайт премии
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