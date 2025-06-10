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Стали известны лауреаты премии «ТЭФИ» в сериальных категориях 

Автор: Илья Кувшинов

10 июня 2025

Лучшей драмой академики признали «Слово пацана. Кровь на асфальте»

10 июня Фонд «Академия российского телевидения» назвал обладателей Национальной телевизионной премии ТЭФИ 2025 года в категории «Сериалы».

Лучшим драматическим сериалом академики признали криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте», а лучшим комедийным – фэнтези «Последний богатырь. Наследие».

Список некоторых лауреатов
• Телефильм или мини-сериал (до 4 серий) – «Без права на любовь»
• Комедийный сериал – «Последний богатырь. Наследие»
• Драматический сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• Мелодраматический сериал – «Алла-такси»
• Исторический сериал – «Плевако»
• Детективный сериал – «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
• Лучший актер сериала – Александр Устюгов («Столыпин»)
• Лучшая актриса сериала – Анна Банщикова («Ищейка. 7-й сезон»)
• Лучший актер второго плана – Роман Мадянов («Союз спасения»)
• Лучшая актриса второго плана – Елена Яковлева («Склифосовский 11»)
• Лучший режиссер сериала – Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучший сценарист сериала – Андрей Золотарев, Роберт Гараев, Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучший продюсер сериала – Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Галина Стрижевская, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Александр Косарим, Антон Володькин, Эдуард Илоян («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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