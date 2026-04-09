«Comic Con Игромир» станет на один день длиннее

Фестиваль поп-культуры пройдет в Москве с 3 по 6 декабря

Организаторы «Сomic Con Игромир» объявили даты проведения в 2026 году – фестиваль поп-культуры вновь состоится в московском «Тимирязев Центре» с 3 по 6 декабря.

На этот раз мероприятие событие продлится четыре дня вместо традиционных трех.

Напомним, что в 2025 году «Comic Con Игромир» посетили 53,5 тысячи гостей, а свои проекты и контент представили более 140 участников.

Фото: пресс-служба «Сomic Con Игромир»