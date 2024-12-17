Фестиваль «Хомякон» дополнил программу новыми сериалами и аниме

Мероприятие пройдет в Москве с 20 по 22 декабря

Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон», который пройдет в Москве с 20 по 22 декабря, сообщили о дополнениях в программе.

В рамках мероприятия состоится презентация сериала онлайн-кинотеатра «Иви» – фантастического детектива «Гостья». Премьера шоу прошла на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в этом году. В рамках «Хомякона» о сериале расскажут актер Сергей Новосад, режиссер Иван Петухов, автор сценария Настя Кузнецова и продюсер Инна Оркина-Сексте.

«Кинопоиск» представит первую серию фантастического сериала «Баранкины и камни силы», рассказывающего о необычной семье потомственных таксистов со сверхспособностям. В числе заявленных гостей – актеры Александр Мизев и Валери Зоидова, а также соавтор и креативный продюсер сериала Виктор Митрофанов.

Помимо этого, в кинозале Хомякона состоится показ двух серий комедийного аниме-сериала «Рубеж Шангри-Ла» и аниме «Жест беззаветной любви» от онлайн-кинотеатра Amediateka.

Не обойдется и без игровых презентаций – о своих проектах расскажут компании Astrum Entertainment и Weloveplayers. Полное расписание фестиваля будет анонсировано в ближайшее время.

Фото: кадр из сериала «Гостья»