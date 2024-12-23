В Москве прошел фестиваль поп-культуры «Хомякон»

Мероприятие посетило более 15 тыс гостей

Организаторы «Хомякона» подводят итоги минувшего фестиваля. За три дня – с 20 по 22 декабря – мероприятие в павильоне №1 Экспоцентра посетило более 15 тыс гостей.

Более 50 компаний-участников представили свои стенды и проекты в рамках конвента. В их числе – музыкальная сказка БУРАТИНО, комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, приключенческое фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и многое другое.

В рамках конвента стали известны даты выхода анимационного экшна «Киберслав» (31 декабря), мистического триллера «Охотники за призраком» (17 января), а также фэнтези «Этерна» (апрель 2025 года).

Режиссёр и продюсер Алексей Чадов, актёр Леон Кемстач и робот A.P.O100L рассказали о фантастике (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ о приключениях первокурсника в компании новой модели робота, сбежавшего из научно-исследовательского центра. Создатели отметили, что в процессе работы побывали в разных лабораториях, чтобы своими глазами увидеть, как производятся уникальные станки, космические скафандры и другие приборы. Помимо этого, на каждом этапе создания фильма применялись технологии искусственного интеллекта.

Команда семейной комедии ЖДУН представила на фестивале эксклюзивный отрывок из фильма и сообщила, что уже закончила съемки сиквела. К актерскому составу продолжения присоединился Александр Ревва.

Продюсеры сериала «Фурия» анонсировали в рамках «Хомякона» полную перезагрузку проекта – у него будет новая творческая команда, режиссёр и исполнительница главной роли. Гостям также был представлен концепт-постер проекта, вдохновлённый эстетикой аниме.

Создатели фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА, в свою очередь, показали главного антагониста картины – Некроманта в исполнении Ильи Гришина (РОВЕСНИК), внешний облик которого отсылает к творчеству Дэвида Боуи.

Кроме того, в рамках Q&A с актерами сериала «Молодежка. Новая смена» было объявлено о продление проекта на второй сезон. Съёмки планируются в следующем году.

За три дня до российской премьеры в кинозале «Хомякона» состоялся показ постапокалиптического экшена ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, которые представили актёр Даниил Воробьёв, режиссер Макс Шишкин и съемочная команда. Помимо этого, гости фестиваля увидели драмеди АНОРА, пилоты сериалов «Подслушано в Рыбинске», «Охотники за призраком», «Гостья», «Баранкины и камни силы», два эпизода драмеди «Первый раз», седьмую серию драмы «Дети перемен», а также финальные эпизоды второго сезона «Крутиксов».

Специальным гостем фестиваля стал испанский художник Сальвадор Ларрока, известный своими работами с Marvel. Он подробно ответил на вопросы фанатов, а на Аллее авторов все желающие смогли получить автограф и персональный скетч.

Ожидается, что следующий «Хомякон» пройдет осенью 2025 года.

Фото: пресс-служба фестиваля