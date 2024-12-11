Фестиваль «Хомякон» представил программу

Закроет мероприятие выступление группы «Комната культуры»

Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон», который пройдет в Москве с 20 по 22 декабря, подробнее рассказали о программе грядущего мероприятия.

Специальным гостем фестиваля станет звезда АНОРЫ Марк Эйдельштейн. Актёр встретится с поклонниками, ответит на вопросы и раздаст автографы.

В числе запланированных панелей:

• разговор с основателями BUBBLE Studios Артёмом Габреляновым, Михаилом Китаевым и Романом Котковым, которые расскажут о сериале «Фурия» и ответят на вопросы;

• презентации фильмов БУРАТИНО, ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, КРАСНЫЙ ШЕЛК, ЖДУН а также сериалов «Прометей», «Подслушано в Рыбинске», «Последний богатырь. Наследие» и «Охотники за призраком». О каждом из них расскажут создатели – в числе приглашенных звезд: Вита Корниенко, Рузиль Минекаев, Юлия Хлынина, Дмитрий Чеботарев, Елена Николаева, Марьяна Спивак, Мила Ершова, Валентина Ляпина, Гоша Куценко, Глеб Калюжный и другие;

• эксклюзивная премьера спецэпизода из вселенной «Кибердеревни» — «Кибертакси»;

• показ седьмой серии криминальной драмы «Дети перемен» и Q&A с творческой группой проекта.

В числе запланированных музыкальных событий «Хомякона» – выступления рок-группы Chili Cheese, фронтменом который является актер Сергей Горошко, k-pop бэнда из Казахстана – группы NOMADS, а также группы «Комната культуры».

Полная программа фестиваля будет объявлена позднее.