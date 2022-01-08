«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России
Блокбастер обогнал «Мстителей: Финал»
По данным ЕАИС на 17:00 8 января, касса фильма Джона Уоттса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ достигла отметки в 2,6 млрд рублей, что на 5 млн больше итогового результата картины МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Фильм братьев Руссо собрал за все время проката 2,595 млрд рублей и на протяжении двух с половиной лет являлся самым успешным проектом как в киновселенной Marvel, так и среди любых фильмов с участием персонажей комиксов Marvel в принципе. Теперь это звание перешло к ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ. В данный момент НЕТ ПУТИ ДОМОЙ выступает одним из основных участников «новогодней битвы», опережая по суммарным сборам отечественный фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ.
На данный момент топ 5 самых кассовых проектов Marvel в российском прокате выглядит следующим образом:
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Фильм
|Валовая касса, руб.
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|2 600 218 825
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МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
|2 594 826 571
|ВЕНОМ 2
|2 055 360 376
|ВЕНОМ
|1 921 952 940
|МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
|1 882 793 307
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