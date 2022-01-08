«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России

Блокбастер обогнал «Мстителей: Финал»

По данным ЕАИС на 17:00 8 января, касса фильма Джона Уоттса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ достигла отметки в 2,6 млрд рублей, что на 5 млн больше итогового результата картины МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. Фильм братьев Руссо собрал за все время проката 2,595 млрд рублей и на протяжении двух с половиной лет являлся самым успешным проектом как в киновселенной Marvel, так и среди любых фильмов с участием персонажей комиксов Marvel в принципе. Теперь это звание перешло к ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ. В данный момент НЕТ ПУТИ ДОМОЙ выступает одним из основных участников «новогодней битвы», опережая по суммарным сборам отечественный фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ.

На данный момент топ 5 самых кассовых проектов Marvel в российском прокате выглядит следующим образом:

Фильм Валовая касса, руб. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 2 600 218 825 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ 2 594 826 571 ВЕНОМ 2 2 055 360 376 ВЕНОМ 1 921 952 940 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 1 882 793 307

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