«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Блокбастер взял новую кассовую высоту
Согласно предварительным данным ЕАИС на 18:00 (мск), семейный проект ЧЕБУРАШКА преодолел отметку в 6 млрд рублей кассовых сборов. Предварительный бокс-офис ленты на данный момент равен 6,001 млрд рублей. Посещаемость картины составляет 19,56 млн проданных билетов. В эти данные входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни.
Таким образом, чуть больше чем за месяц присутствия в кинотеатрах семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА заработал ровно вдвое больше ХОЛОПА и на 70% превзошел фантастический фильм Джеймса Кэмерона АВАТАР, который возглавлял российский бокс-офис на протяжении тринадцати лет.
На текущий момент топ-10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:
САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)
|#
|Название фильма
|Релиз
|Дистрибьютор
|
Итоговые сборы,
|1
|ЧЕБУРАШКА
|01.01.2023
|CP
|6,001
|2
|АВАТАР
|17.12.2009
|FOX
|3,517
|3
|ХОЛОП
|26.12.2019
|
CP
|
3,074
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|15.12.2021
|SPPR
|2.987
|5
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|28.12.2017
|
CP
|
2,971
|6
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|18.07.2019
|WDSSPR
|2,642
|7
|МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
|29.04.2019
|WDSSPR
|2,595
|8
|Т-34
|01.01.2019
|
CP
|
2,274
|9
|23.12.2021
|WDS
|2,198
|10
|25.05.2017
|WDSSPR
|2,132
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