«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате

Блокбастер взял новую кассовую высоту

Согласно предварительным данным ЕАИС на 18:00 (мск), семейный проект ЧЕБУРАШКА преодолел отметку в 6 млрд рублей кассовых сборов. Предварительный бокс-офис ленты на данный момент равен 6,001 млрд рублей. Посещаемость картины составляет 19,56 млн проданных билетов. В эти данные входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни.

Таким образом, чуть больше чем за месяц присутствия в кинотеатрах семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА заработал ровно вдвое больше ХОЛОПА и на 70% превзошел фантастический фильм Джеймса Кэмерона АВАТАР, который возглавлял российский бокс-офис на протяжении тринадцати лет.

На текущий момент топ-10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:

САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

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