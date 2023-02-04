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«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате

Автор: Никита Никитин

4 февраля 2023

Блокбастер взял новую кассовую высоту

Согласно предварительным данным ЕАИС на 18:00 (мск), семейный проект ЧЕБУРАШКА преодолел отметку в 6 млрд рублей кассовых сборов. Предварительный бокс-офис ленты на данный момент равен 6,001 млрд рублей. Посещаемость картины составляет 19,56 млн проданных билетов. В эти данные входят данные превью и предпродажи на ближайшие дни.

Таким образом, чуть больше чем за месяц присутствия в кинотеатрах семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА заработал ровно вдвое больше ХОЛОПА и на 70% превзошел фантастический фильм Джеймса Кэмерона АВАТАР, который возглавлял российский бокс-офис на протяжении тринадцати лет.

На текущий момент топ-10 самых кассовых проектов российского проката выглядит следующим образом:

 

САМЫЕ КАССОВЫЕ КАРТИНЫ РОССИЙКОГО ПРОКАТА (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

 

# Название фильма Релиз Дистрибьютор

Итоговые сборы,
млрд рублей
1 ЧЕБУРАШКА 01.01.2023 CP 6,001
2 АВАТАР 17.12.2009 FOX 3,517
3  ХОЛОП 26.12.2019

CP

3,074
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 15.12.2021 SPPR 2.987
5  ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.2017

CP

2,971
6 КОРОЛЬ ЛЕВ 18.07.2019 WDSSPR 2,642
7 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ 29.04.2019 WDSSPR 2,595
8  Т-34 01.01.2019

CP

2,274
9

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

 23.12.2021 WDS 2,198
10

 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ

 25.05.2017 WDSSPR 2,132

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