Картина Греты Гервиг установила массу рекордов

БАРБИ показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате. Блокбастер Греты Гервиг предварительно заработал $155 млн за первый уикенд, что больше стартовой кассы предыдущего рекордсмена, экшн-комикса студии Disney КАПИТАН МАРВЕЛ, одним из режиссеров которого была Анна Боден. Третьим фильмом от женщины-режиссера, собравшим за первый уикенд за все время наблюдений более $100 млн, является еще одна комикс-экранизация, картина Пэтти Дженкинс ЧУДО-ЖЕНЩИНА.

№ Фильм Режиссер Студия Дата старта Стартовая касса 1 БАРБИ* Грета Гервиг Warner Bros. 21.07.23 $155 000 000 2 КАПИТАН МАРВЕЛ Анна Боден, Райан Флек Walt Disney 08.03.19 $153 433 423 3 ЧУДО-ЖЕНЩИНА Пэтти Дженкинс Warner Bros. 02.06.17 $103 251 471 4 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО Сэм Тейлор-Вуд Universal 13.02.15 $85 171 450 5 ЧЕРНАЯ ВДОВА Кейт Шортланд Walt Disney 09.07.21 $80 366 312 6 ВЕЧНЫЕ Хлоя Джао Walt Disney 05.11.21 $71 297 219 7 СУМЕРКИ Кэтрин Хардвик Summit 21.11.08 $69 637 740 8 ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 2 Элизабет Бэнкс Universal 22.05.15 $69 216 890 9 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2 Бэтти Томас Fox 25.12.09 $48 875 415 10 СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ Мими Ледер Paramount 08.05.98 $41 152 375

* Предварительные данные.

Кроме того, картина с Марго Робби установила еще несколько рекордов. К примеру, новинка показала лучший результат в текущем году, а также лучший старт для фильмов, основанных на игрушках. Среди релизов студии Warner Bros. БАРБИ показала пятый результат за всю историю, уступив только последнему фильму о Гарри Поттере ($169,1 млн), а также блокбастерам по комиксам БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ($166 млн), ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ($160,9 млн) и ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ ($158,4 млн).

В последний уикенд валовая касса американских кинотеатров достигла $302 млн, что стало рекордом для летних месяцев и четвертым результатом в истории проката США в целом. Последнее стало возможным благодаря одновременному старту двух долгожданных релизов, БАРБИ Греты Гервиг и ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана.

Сравнить данные фильмов женщин-режиссеров с их результатами в российском прокате можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат вечером в понедельник, 24 июля.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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