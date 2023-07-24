top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Барби» показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате

«Барби» показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате

Автор: Никита Никитин

24 июля 2023

Картина Греты Гервиг установила массу рекордов

БАРБИ показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате. Блокбастер Греты Гервиг предварительно заработал $155 млн за первый уикенд, что больше стартовой кассы предыдущего рекордсмена, экшн-комикса студии Disney КАПИТАН МАРВЕЛ, одним из режиссеров которого была Анна Боден. Третьим фильмом от женщины-режиссера, собравшим за первый уикенд за все время наблюдений более $100 млн, является еще одна комикс-экранизация, картина Пэтти Дженкинс ЧУДО-ЖЕНЩИНА.

Фильм
 Режиссер Студия Дата старта Стартовая касса
1 БАРБИ* Грета Гервиг Warner Bros. 21.07.23 $155 000 000
2
КАПИТАН МАРВЕЛ
 Анна Боден, Райан Флек Walt Disney 08.03.19 $153 433 423
3 ЧУДО-ЖЕНЩИНА Пэтти Дженкинс Warner Bros. 02.06.17 $103 251 471
4 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО Сэм Тейлор-Вуд Universal 13.02.15 $85 171 450
5 ЧЕРНАЯ ВДОВА Кейт Шортланд Walt Disney 09.07.21 $80 366 312
6 ВЕЧНЫЕ Хлоя Джао Walt Disney 05.11.21 $71 297 219
7 СУМЕРКИ Кэтрин Хардвик Summit 21.11.08 $69 637 740
8 ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 2 Элизабет Бэнкс Universal 22.05.15 $69 216 890
9 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2 Бэтти Томас Fox 25.12.09 $48 875 415
10 СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ Мими Ледер Paramount 08.05.98 $41 152 375

* Предварительные данные.

Кроме того, картина с Марго Робби установила еще несколько рекордов. К примеру, новинка показала лучший результат в текущем году, а также лучший старт для фильмов, основанных на игрушках. Среди релизов студии Warner Bros. БАРБИ показала пятый результат за всю историю, уступив только последнему фильму о Гарри Поттере ($169,1 млн), а также блокбастерам по комиксам БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ($166 млн), ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ($160,9 млн) и ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ ($158,4 млн).  

В последний уикенд валовая касса американских кинотеатров достигла $302 млн, что стало рекордом для летних месяцев и четвертым результатом в истории проката США в целом. Последнее стало возможным благодаря одновременному старту двух долгожданных релизов, БАРБИ Греты Гервиг и ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана.

Сравнить данные фильмов женщин-режиссеров с их результатами в российском прокате можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат вечером в понедельник, 24 июля.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино объявил результаты очередного отбора организаций, осуществляющих показ фильмов
Подробнее
ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов
Подробнее
Bron Studios объявила о банкротстве
Подробнее
Фонд кино объявляет прием заявок на поддержку производства детских и семейных фильмов
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди всех новинок впереди «Жанна Дюбарри»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июля 2023 года
Подробнее
Касса России «Гипнотик» снова первый
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 17–23 июля
Подробнее
Андрей Золотарев прокомментировал сделку с НМГ
Подробнее
Amazon Prime готовится включить в свой каталог российский сериал «Елизавета»
Подробнее
Фонд кино объявил прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2023 г.
Подробнее
Общее число подписчиков Netflix превысило 238 млн человек
Подробнее
Новый фильм Вуди Аллена выйдет в России
Подробнее
Создатели 39 проектов договорились с SAG-AFTRA о продолжении съемочного процесса 
Подробнее
Netflix отказался от базового тарифа без рекламы в США
Подробнее
Показы фильмов на Венецианском кинофестивале могут пройти без участия звезд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июля
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась новинка «Жанна Дюбарри»
Подробнее
Кинофестивали пострадают от актерской забастовки
Подробнее
Официальная касса России: сборы российских кинотеатров выросли сразу на 28,8%
Подробнее

Новости по теме

«Вызов» установил рекорд по предпродажам среди российских фильмов
Подробнее
«Чебурашку» посмотрели в кинотеатрах 20 млн зрителей
Подробнее
«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка» заработал 5 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка» обошел «Аватар» по количеству зрителей
Подробнее