«Барби» показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате
Картина Греты Гервиг установила массу рекордов
БАРБИ показала рекордный старт среди фильмов женщин-режиссеров в североамериканском прокате. Блокбастер Греты Гервиг предварительно заработал $155 млн за первый уикенд, что больше стартовой кассы предыдущего рекордсмена, экшн-комикса студии Disney КАПИТАН МАРВЕЛ, одним из режиссеров которого была Анна Боден. Третьим фильмом от женщины-режиссера, собравшим за первый уикенд за все время наблюдений более $100 млн, является еще одна комикс-экранизация, картина Пэтти Дженкинс ЧУДО-ЖЕНЩИНА.
|№
|
Фильм
|Режиссер
|Студия
|Дата старта
|Стартовая касса
|1
|БАРБИ*
|Грета Гервиг
|Warner Bros.
|21.07.23
|$155 000 000
|2
|
КАПИТАН МАРВЕЛ
|Анна Боден, Райан Флек
|Walt Disney
|08.03.19
|$153 433 423
|3
|ЧУДО-ЖЕНЩИНА
|Пэтти Дженкинс
|Warner Bros.
|02.06.17
|$103 251 471
|4
|ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО
|Сэм Тейлор-Вуд
|Universal
|13.02.15
|$85 171 450
|5
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|Кейт Шортланд
|Walt Disney
|09.07.21
|$80 366 312
|6
|ВЕЧНЫЕ
|Хлоя Джао
|Walt Disney
|05.11.21
|$71 297 219
|7
|СУМЕРКИ
|Кэтрин Хардвик
|Summit
|21.11.08
|$69 637 740
|8
|ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 2
|Элизабет Бэнкс
|Universal
|22.05.15
|$69 216 890
|9
|ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2
|Бэтти Томас
|Fox
|25.12.09
|$48 875 415
|10
|СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ
|Мими Ледер
|Paramount
|08.05.98
|$41 152 375
* Предварительные данные.
Кроме того, картина с Марго Робби установила еще несколько рекордов. К примеру, новинка показала лучший результат в текущем году, а также лучший старт для фильмов, основанных на игрушках. Среди релизов студии Warner Bros. БАРБИ показала пятый результат за всю историю, уступив только последнему фильму о Гарри Поттере ($169,1 млн), а также блокбастерам по комиксам БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ($166 млн), ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ($160,9 млн) и ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ ($158,4 млн).
В последний уикенд валовая касса американских кинотеатров достигла $302 млн, что стало рекордом для летних месяцев и четвертым результатом в истории проката США в целом. Последнее стало возможным благодаря одновременному старту двух долгожданных релизов, БАРБИ Греты Гервиг и ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана.
Сравнить данные фильмов женщин-режиссеров с их результатами в российском прокате можно будет в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат вечером в понедельник, 24 июля.
Фото: кадр из фильма БАРБИ
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