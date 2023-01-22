«Чебурашка» заработал 5 млрд рублей в российском прокате

Это первый фильм за всю историю наблюдений, преодолевший данную отметку

Сборы фильма ЧЕБУРАШКА (CP) Дмитрия Дьяченко, согласно данным ЕАИС на 13:30 (мск) 22 января, перевалили отметку в 5 млрд рублей с учетом предпродаж билетов на ближайшие дни. Предварительные валовые сборы фильма на текущий момент равны 5 014 млрд рублей. Семейный релиз стал первым фильмом за всю историю наблюдений, который покорил заветный рубеж. До этого ЧЕБУРАШКА также первым в современной истории преодолел планку в 4 млрд рублей. Всего ЧЕБУРАШКУ на текущий момент посмотрели более 16 млн человек.

ЧЕБУРАШКА − проект продюсерской студии Yellow, Black and White (YBW Films), платформы Start, «Союзмультфильма» и телеканалов «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и СТС. Бюджет производства картины составил 850 млн рублей.

До релиза ЧЕБУРАШКИ самым кассовым фильмом в истории современного российского проката в течение 12 лет был АВАТАР (FOX) Джеймса Кэмерона. Блокбастер заработал почти 3,517 млрд рублей. В момент первичного проката ее посмотрело 13,466 млн зрителей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram