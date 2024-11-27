Первые серии «Плевако» установили рекорд по просмотрам оригинальных проектов Premier в 2024 году

Первые серии проекта набрали брали 3 млн просмотров с момента премьеры

Первые серии исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли набрали брали 3 млн просмотров с момента премьеры, сообщает пресс-служба сервиса Premier. Релиз сериала состоялся 7 ноября. Таким образом, «Плевако» показал рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов 2024 года на платформе. На данный момент на Premier вышло 4 серии из 10.

Сериал «Плевако» создан киностудией «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). «Плевако» также выйдет эксклюзивно в эфире телеканала НТВ.

Многосерийная художественная картина вдохновлена историей жизни легендарного российского адвоката и блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федора Никифоровича Плевако. Его выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогали ему разносить обвинителей в суде. Простые люди считали его героем и приходили на его процессы, как на театральное представление. В каждой серии зрители становятся свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых адвокат буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Съемки проекта проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в городе Троицке Челябинской области. В проекте было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актёров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.

Фото: кадр со съемок сериала «Плевако»