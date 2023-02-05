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«Чебурашку» посмотрели в кинотеатрах 20 млн зрителей

Автор: Никита Никитин

5 февраля 2023

У чемпиона российского проката новое достижение

Согласно предварительным данным ЕАИС на 5 февраля 19:20 мск, на семейный проект ЧЕБУРАШКА с момента его появления в кинотеатрах было продано 20 млн билетов. В посещаемости ЧЕБУРАШКИ учтены данные предпродаж на ближайшие дни.

Вторым самым посещаемым проектом в современной истории российского проката остается АВАТАР, который в момент своего первичного проката в 2010 году набрал 13,466 млн зрителей. ЧЕБУРАШКА превосходит фильм Джеймса Кэмерона уже на 48,5%. 

Буквально вчера чемпион российского проката покорил отметку в 6 млрд рублей общих сборов. Предварительные кассовые сборы фильма на данный момент (также с учетом предпродаж) составляют 6,097 млрд рублей.

На данный момент в топ-5 самых посещаемых фильмов российского проката, помимо ЧЕБУРАШКИ и АВАТАРА, также входят проекты ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12,020 млн зрителей),  ХОЛОП (11,637 млн зрителей) и КОРОЛЬ ЛЕВ (10,903 млн зрителей).  

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