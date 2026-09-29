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Фестиваль «Лампа» представил состав жюри

Автор: БК

29 сентября 2026

Его председателем традиционно станет Антон Богданов

Организаторы XIII фестиваля вдохновляющего кино «Лампа», который пройдет с 9 по 11 октября в Перми, представили конкурсное жюри.

Его председателем традиционно станет Антон Богданов. Определить победителей в семи номинациях кинематографисту помогут Стася Милославская, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Крылова, Виктория Агалакова, Антон Маслов, Таисия Курбатова и многие другие.

Новыми именами пополнилось и детское жюри. Главными экспертами в номинации «Особый фокус» станут актеры Елисей Чучилин, Платон Саввин, а также певица и финалистка шоу «Голос. Дети» Аделия Загребина.

Деловая программа «Лампы» начнется с детского трека, который откроется уроком «Дней доброго кино». Его в прямом эфире (10:00 мск) проведет актриса Ева Смирнова. В течение трех дней участники обсудят создание вдохновляющего кино, сценарное мастерство, роль семьи и другие темы, а также примут участие в киноквесте и специальных показах.

Фото: пресс-служба фестиваля

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